Lerda: "Scudetto? Vedo il Napoli in corsa insieme a due squadre"

Franco Lerda, allenatore ed ex calcatore tra le altre di Torino e Napoli è intervenuto nel corso del TMW News: "L'Atalanta ha un organico importante, è prima in classifica e si trova a giocare partite ravvicinate, ci sta che il tecnico opti per altre scelte. Il ragionamento di Gasperini probabilmente è stato quello di far giocare calciatori comunque importanti ma che magari hanno giocato meno per poi prepararsi in caso di passaggio del turno per mettere in campo i titolarissimi".

Sarà un'Inter pigliatutto quest'anno?

"Ha avuto una crescita importante sotto il profilo tattico, tecnico e comportamentale. Quando fai una finale di Champions, acquisisci autostima e fiducia e poi c'è un tecnico che è tra i più bravi d'Europa. E' troppo poco reclamizzato Per me è un allenatore top".

L'Atalanta in ogni caso resta da scudetto?

"Sì, sono anni che continua a migliorare l'organico, ha giocatori importanti. Mai come stavolta il campionato è così combatutto e livellato. C'è il Napoli che ha il vantaggio di non giocare gare infrasettimanali, poi l'Inter e l'Atalanta che assolutamente se la gioca fino in fondo".

Da ex granata, che percorso può fare il Torino?

"Era partito molto bene, poi c'è stata una flessione. Ora è a centroclassifica con il mercato che incombe. Deve battere li Parmna per fare un balzo in avanti"

Nel frattempo Ricci ha rinnovato fino al 2028. Le piace?

"E' un centrocampista moderno, lo seguo dai tempi dell'Empoli. Sa fare bene più cose a centrocampo, può giocare a due, mezzala, sotto la punta. E' completo e mi pare in gamba, intelligente e umile".

Mercato: cosa aspettarsi?

"A centrocampo mi aspetto un innesto e credo che possa migliorarsi e davanti lo stesso, vista l'assenza di Zapata".

Fiorentina-Napoli: che gara si aspetta?

"Si preannuncia un bell'incontro. I viola hanno ottenuto un bel pari contro la Juve, c'è entusiasmo a Firenze e sarà molto interessante".