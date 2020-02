Liguori attacca gli arbitri: "Stanno violentando il calcio italiano!"

Paolo Liguori, direttore di TgCom, si è espresso così sul problema arbitri dopo gli errori in Napoli-Lecce e Parma-Lazio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli arbitri fanno come gli pare, non accettano le regole. Tutte le volte che sento parlare del VAR si odono un sacco di stupidaggini. Tutti vogliono interpretare, invece andrebbe solo utilizzato il VAR. Gli arbitri si sentono violentati dal VAR, non consultandolo sono loro che violentano i tifosi e il calcio italiano che è nelle mani di questo gruppo di ragazzotti che fanno ciò che vogliono. Tutto ciò è triste, il Napoli in questo momento non ha potere".