Lippi: "Italiano a Napoli ha dimostrato che si può sempre fare un calcio propositivo"

© foto di Lorenzo Marucci

A margine della presentazione della Reset Group, l'agenzia di Davide Lippi e Carlo Diana, a Viareggio parla anche Marcello Lippi. "Sono soddisfatto di quel che ho avuto: la mia carriera è finita due anni fa e non ho intenzione di ricominciare. Non è una risposta a nessuno: lo dico da due anni ogni giorno...".

Come vede la lotta Scudetto? "Equilibrata. Il calcio italiano, a parte la Nazionale, mi ha fatto vedere belle cose. Soprattutto per merito di allenatori come Italiano, Tudor, Juric, Andreazzoli, Zanetti, Cioffi: giocano un bel calcio e creano problemi. Hanno vinto contro le grandi, a Milano, Torino, Napoli: è la testimonianza che anche con squadre di non grande livello puoi fare un calcio propositivo".

La Juventus è da Scudetto? "Avesse vinto con l'Inter sì... Ora non dico chi è la favorita ma nelle ultime due-tre partite ho visto più viva e rabbiosa di tutte l'Inter".