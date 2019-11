Livio Cori a TN: "Il ritiro andava accolto dai giocatori, con Hamsik sarebbe successo lo stesso?"

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di TuttoNapoli, il cantante Livio Cori ha parlato ovviamente del momento del Napoli di Ancelotti:



Questo non è un momento facile per il Napoli. C'è la questione dell'ammutinamento. "E' una cosa inaspettata, non pensavo si potesse arrivare a tanto. Ho guardato il post partita, abbiamo visto subito il commento di Insigne che ha parlato delle difficoltà. C'è stato un pareggio e non me lo sarei aspettato, soprattutto dopo quello che stava succedendo. Se è stato deciso un ritiro lo si accoglie e capisce, e da una squadra che ha pareggiato non c'è un motivo per dire 'noi ci meritiamo di andare a casa'. Non voglio criticare i giocatori, ci sono sempre i punti di vista, ma da tifoso, a casa arrivano delle cose. Quando tutta la squadra va a casa, quanto poi l'allenatore è andato in ritiro... Noi abbiamo un grande e signor allenatore, lui veramente è una persona incredibile, quella cosa che serve al Napoli per dare disciplina. Allora quando succede una cosa del genere, tu devi seguire il mister, è un esempio, una persona che rispetto a tutti i giocatori del Napoli ha un'esperienza enorme. Se ho a Nino D'Angelo gli sto dietro, magari la squadra cerca di dare un esempio, anche perchè rispetto ai tifosi che immagine dai? Di disobbedienza! Poi magari ognuno ha le sue ragioni, non voglio entrare nello specifico, magari Insigne avrà avuto anche le sue ragioni ma ha sbagliato cinque tiri! Io sono molto critico su me stesso, se sbaglio una cosa mi chiudo in uno studio e cerco di migliorare sempre di più. Non voglio fare paragoni, ma io mi sarei messo in ritiro per capire qual è il problema. Magari, poi, c'è qualcosa che non sappiamo. Ho incontrato Insigne alle Universiadi, è un bravo ragazzo, per me è il napoletano che ci dovrebbe rappresentare, per questo dispiace un po'. Ed allora mi chiedo, con Hamsik sarebbe stato lo stesso?".



In basso l'intervista video.