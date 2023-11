Llorente: "Vi svelo il vero motivo per cui ADL esonerò Ancelotti"

L'ex attaccante del Napoli Fernando Llorente ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS

L'ex attaccante del Napoli Fernando Llorente ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS: "Cosa ho pensato di Napoli? Meraviglioso. Mi accolse Ancelotti, non me l'aspettavo. Il tempo è denaro eppure un allenatore prestigioso come lui mi offrì una cena in albergo col figlio Davide appena arrivai a Napoli. Ancelotti è un tecnico impressionante, ho imparato molto da lui. E' stato un peccato che De Laurentiis abbia voluto mandarci in ritiro per punizione e noi abbiamo rifiutato. Ancelotti si è schierato con noi e quindi è stato esonerato".