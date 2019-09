"Llorente vuole segnare tanto, è innamorato della città!", rivelazioni dal lungomare di Napoli

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”è intervenuto Luigi Monfrecola del ristorante “I Re di Napoli”: “Llorente oggi ha pranzato al ristorante “i Re di Napoli”, come spesso accade. Non solo lui anche altri giocatori azzurri vengono qui il giorno dopo della partita per festeggiare la vittoria. Oggi lo spagnolo era particolarmente felice, ha mangiato pesce alla griglia con verdure ed insalata verde ed ha bevuto acqua naturale. Fernando è attento all’alimentazione, ecco perchè può giocare ancora altri anni ad altissimi livelli. Ogni volta che ci fa visita, racconta di quanto è innamorato della città e dei napoletani e dice sempre che vuole segnare tantissimo in azzurro per dare il suo contributo.

Llorente non ci ha promesso di vincere la Champions dopo le 2 finali perse, ma quella cosa che non possiamo nominare. Ha parlato benissimo dei compagni di squadra e dell’allenatore, pensa che qui ci sia davvero un bel gruppo”.