Lo juventino Oppini sicuro: "Contro il Napoli non firmo per un pari"

Francesco Oppini, noto tifoso juventino, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: "Io sono juventino dalla nascita, devo questa mia fede bianconera a mio padre, da sempre tifoso della Juventus. Per la partita di domani non firmo assolutamente per un pareggio, la Juventus deve assolutamente vincere. Non ci sono dubbi in tal senso.

Coronavirus? Devo dire che questo è un campionato veramente anomalo, squadre come Juventus, Napoli e Milan sono quelle che hanno pagato più di tutte questa situazione che si è creata con questa emergenza. In effetti non è come gli anni scorsi devo dire. E' cambiato tutto con questa vicenda e la pandemia che ha colpito il mondo intero".