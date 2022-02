Lo juventino Tacchinardi: "Vi dico quanti gol farà Vlahovic". E poi esalta Zakaria

L'ex calciatore della Juventus ed allenatore Alessio Tacchinardi, ieri a TMW Radio durante Maracanà, ha parlato della ripresa del campionato. Ecco un estratto:

"12, solo in campionato. Ballerà poi molto Dybala. Non sono così sicuro che giocherà sempre, visto che non è andato via Morata. Non so se questo Dybala manterrà la titolarità. Se corre ed è al 100% è un fenomeno assoluto, tecnicamente parlando. Voglio vedere una nuova Juve, per la forza che hanno dato questi due nuovi acquisti".

Che Juve si aspetta col Verona?

"Oggi hai due giocatori forti, che fanno a sportellate. A Vlahovic devi servire palloni su palloni, la curiosità è quella di vedere una Juve a petto in fuori, con più personalità. Saranno sempre quelle le sue caratteristiche, ma mi aspetto più carisma e personalità. Zakaria è un altro che lì in mezzo può spostare gli equilibri"