Lo juventino Zampini: “Conte qui si lamenterebbe dei giovani e della rosa, Motta è quello giusto”

Così parla del tecnico del Napoli il giornalista Massimo Zampini, ospite negli studi di Mediaset per la trasmissione Pressing.

"Non è il massimo essere dietro Inter e Napoli, ma è realistico per i tanti infortuni ed i giovani. Savona e Bangula vengono dalla C, si ritrovano a San Siro. Chi prende Conte lo sappiamo che lotta per lo Scudetto però credo che Thiago Motta sia il tecnico giusto perché Conte lo conosciamo e l’abbiamo vissuto ed alla Juve sarebbe con la faccia scura e parlerebbe che non può lottare con i giovani e della rosa. Poi è bravissimo e può vincere lui”.