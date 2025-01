Lo Monaco: “Kvara al Psg? Subito, niente di peggio di uno senza entusiamo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo: “Kvara al PSG? Si ed immediatamente. Non c’è niente di peggio di un giocatore senza entusiasmo. In una piazza come Napoli bisogna sempre essere felici, se non è così è meglio andar via. Non c’è da strapparsi i capelli per questo possibile addio. Con questi soldi il Napoli può correre immediatamente ai ripari grazie al mercato ma, soprattutto, ha un calciatore fortissimo che è Neres.

Non esistono più le bandiere nel calcio quindi è giusto seguire la mia legge: compra, vendi e pentiti. Ai tempi del Catania presi Maxi Lopez a settecentocinquantamila euro e dopo la prima gran parte di stagione fu cercato a sedici milioni, rifiutai quell’offerta e l’anno dopo l’offerta più alta toccava a malapena i nove milioni. Il mercato è fatto da grandi occasioni e questa è una di quelle”.