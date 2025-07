Lo Monaco: "Osimhen va ceduto a tutti i costi! Plusvalenza anche per meno della clausola"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Bisogna avere il coraggio di dire no. Mi sorprese il rinnovo oneroso di qualche anno fa del Napoli, ma la società fu costretta a rinnovargli il contratto altrimenti lo avrebbe perso a zero.

Ora va ceduto a tutti i costi, pure se dovessero perderci qualcosa. Il rischio è che il calciatore resti sullo stomaco del Napoli perchè quello stipendio può essere insopportabile per moltissimi club. Solo una squadra inglese di prima fascia può dare quei soldi ad Osimhen, o il Galatasaray o una squadra araba. Permanenza al Napoli? Difficile. Se il Galatasaray è disposto a pagare 55 mln per Osimhen io lo darei e porterei a casa i soldi, tanto il Napoli lo ha già ammortizzato, farebbe una grossa plusvalenza”.