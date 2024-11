Lo Monaco su Lukaku: “Bisogna dargli tempo, Conte ha insistito per averlo e sarà ripagato"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio - 3° tempo' è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex calciatore e dirigente sportivo: “Quella tra De Laurentis, Conte e Marotta è una semplice schermaglia nata intorno ad un tema delicato che dovrà obbligatoriamente essere approfondito: il Var.

Favorita per lo scudetto? Non credo ce ne sia una sola. Credo che Inter, Atalanta e Napoli siano le più quotate, ma stiamo assistendo ad un campionato molto divertente grazie anche a squadre come Fiorentina e Lazio. Il Napoli quest’anno ha messo i puntini sulle I affidando il carico ad un grande allenatore che, tra le molte possibilità, ha scelto di portare in squadra Romelu Lukaku. Antonio Conte ha insistito parecchio per avere il belga e sono sicuro che questa scelta ripagherà".