Lo scopritore di Kim: "La sua assenza si sente tanto, Rrahmani e Natan mal assortiti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, ex ct della Cina e scopritore di Kim

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, ex ct della Cina e scopritore di Kim: "È chiaro che l'assenza di Kim si senta e anche tanto. Da solo riusciva a sopperire a delle mancanze di reparto o degli altri compagni. Ha una velocità di lettura e di intervento che in pochissimi hanno al mondo e che ora mancano davvero tanto al Napoli. È difficile paragonare Natan a Kim. Natan è un buon giocatore, ma a volte sembra che abbia bisogno di un aiuto e servirebbe vederlo in un contesto dove non condivide la difesa con altri giocatori in difficoltà. Nei primi passi, sia lui che Rrahmani hanno le stesse caratteristiche e mancano nel lungo e nella rapidità di lettura. Avrebbero bisogno di un calciatore come Ostigard al proprio fianco o di un calciatore che abbia caratteristiche più complementari a Rrahmani o a Natan. Chiaro che trovarne un altro con le abilità di Kim sarebbe il top, ma è quasi impossibile ora.

Come può lavorare Mazzarri? Walter è un allenatore intelligente, saprà come trovare una quadra. Se Mazzarri potesse cambiare il Napoli, lo farebbe con tre centrali e darebbe ulteriore copertura. Chiaro che così butterebbe giù un anno e mezzo di lavoro valso uno Scudetto e fondamentale nella visione di De Laurentiis. Ma ripeto: potesse farlo, Mazzarri non ci penserebbe due volte, soprattutto ora che è senza terzino sinistro".