Longhi: "Fabian involuto a causa del ruolo, non è al 100% nel nuovo progetto"

Bruno Longhi, firma storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'involuzione di Fabian è dettata dal ruolo. Arrivano certe voci che lo accostato al Real Madrid e mi pare di aver capito che non rientra al 100% nel nuovo progetto, quindi è ovvio che cala la fiducia in se stesso. Se non hai veramente gli attributi in momenti come il suo puoi farti inghiottire dai problemi".