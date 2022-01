Lotito recrimina: "Salernitana senza debiti. Non valeva 10 milioni, ma almeno 60"

Gli affari incrociati fra Lazio e Salernitana al centro dell’ultima puntata di Report, andata in onda ieri sera su Rai3. Nel programma, che ha raggiunto Claudio Lotito, il patron biancoceleste ha parlato anche della cessione del club campano, formalmente avvenuta dopo essere passata nelle mani di un trust per l’inizio della stagione. Si parte, appunto, dagli affari fra i due club in passato: “Non mi può dire plusvalenze false, non ce ne sono. Sono tutti giocatori pagati”.

Cioè voi avete già dato i soldi alla Salernitana? Però Akpa Akpro era stato acquistato a 100 mila euro.

“Ma io devo parlare con la gente che ne capisce… Io, se sono bravo, ti compro a 100: siccome non voglio cacciare i soldi subito, ti dico che ti do quello che vuoi, a condizione che raggiungiamo certi obiettivi. Cosa successa con Akpa Akpro, che oggi non vale certo 100 mila euro”.

Però neanche 12,7 milioni.

“Ma lei guardi la situazione del mercato non di oggi, ma di due anni fa”.

Lei ha venduto la Salernitana a 10 milioni di euro oggi.

“Ma io non ho venduto niente. Secondo lei è un grande risultato questo? Se una società non ha un euro di debito, è autosufficiente, quanto vale? Sicuramente non vale 10 milioni, ma di gran lunga una cifra superiore a questa cifra”.

20-30, 40?

“Di gran lunga superiore. Io l’avevo valutata 60 milioni. Se fosse lei al posto mio, cosa farebbe? Gliela faccio io ‘sta domanda”.