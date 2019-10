Lotito sulla Salernitana: "Le norme sono ridicole, ma se arrivo in A dovrò vendere il club"

Ospite della redazione del Corriere dello Sport, Claudio Lotito,presidente della Lazio, come riferisce lalaziosiamonoi.it, ha parlato anche della Salernitana: "Io quest'anno ho voluto superare me stesso. Ho allestito una squadra per far si che possa essere competitiva, con un allenatore che ha una storia importante. Vorrei vincere il campionato. Ovviamente se arrivo in Serie A, dovrò lasciare la società. Le norme sono ridicole purtroppo. Sono stato il primo in tutta trasparenza ad avere due squadre. L'ho presa in Eccellenza e l'ho portata in B. Ora però ho spinto l'acceleratore. La squadra ha le potenzialità per salire.



A chi venderla? Troveremo qualcuno, le mie capacità mi faranno trovare una soluzione".