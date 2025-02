Luca Barbarossa: "Vi racconto di quando nascosi Maradona a un mio concerto"

Luca Barbarossa, noto cantautore, ha rivelato un bell'aneddoto nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Non ho ancora svelato il colpo di scena della mia vita. Una volta ad un mio concerto si presentò Maradona. A Napoli, nell’anno dello scudetto del 1987. Sapevo che Diego apprezzava alcune mie canzoni, ma in quegli anni per lui era impossibile fare anche un pezzo di strada senza che la folla impazziva. Rischiava davvero di farsi male per l’affetto dei tifosi.

Quella sera del concerto era tutto pronto alle Terme di Agnano e lo staff di Maradona ci fece sapere che Diego avrebbe voluto partecipare. Ma dove lo mettiamo? Perché l’ordine pubblico ai concerti è una cosa seria e allora il mio agente ebbe un’idea. Nascondemmo Maradona dietro l’impianto audio in modo che nessuno lo vedesse, poi nel finale lo chiamai a duettare sul palco con me per Roma Spogliata".