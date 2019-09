Lucarelli: "Il Napoli in casa può far male a tutti, l'anno scorso con Liverpool ha dominato..."

Ospite di TMW Radio durante 'Stadio Aperto', Cristiano Lucarelli ha parlato anche del Napoli e della prossima sfida di Champions contro il Liverpool: "Il Napoli l'anno scorso al San Paolo ha dominato il Liverpool, che poi ha vinto la Champions. In casa può far male a tutti, non solo agli inglesi. Con la spinta del pubblico non si gioca in 12, ma in 13. In trasferta in Europa deve fare l'ultimo step, che in Italia ha già fatto".