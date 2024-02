Lucchesi: "Conosco bene Spalletti, ho la mia idea se fosse rimasto..."

Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo, è intervenuto a Radio Marte

Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo, è intervenuto a Radio Marte: "Stimo e sono amico di Spalletti, sarebbe stato certamente difficile ripetersi soprattutto nelle piazze poco abituate a vincere. Anche Capello, grandissimo allenatore, a Roma non è riuscito a ripetersi. Ma se i rapporti erano un po’ rovinati con il patron non lo so. E credo che in generale i rapporti umani a certi livelli, nel calcio, sono molto importanti.

Anzi, dirò di più, sono fondamentali tra il presidente e l’allenatore, che è l’amministratore e delegato del club in campo. In campo decide sempre e solo il tecnico, i rapporti di fiducia, stima e intesa vanno preservati perché fondamentali. Bisogna rispettare sempre i ruoli, anche gli scontri possono essere forti ma propositivi e sempre nell’unità di intenti e nel rispetto reciproco. Il Napoli deve tornare al suo rendimento: le qualità la squadra le ha ma in termini di risultati e prestazioni deve dimostrare ancora. Le qualità per la qualificazione in Champions ci sono. L’Atalanta al momento mi pare la più in forma del campionato”.