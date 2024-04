Lucchesi: "Conte al Napoli? Questo suo temporeggiare mi fa pensare solo una cosa"

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte per parlare del futuro della panchina azzurra

© foto di Federico De Luca

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte per parlare del futuro della panchina azzurra: “Per il futuro Conte è un’opzione possibile ma complicata: ai contatti continui ci credo ma questo temporeggiare di Conte non rende la cosa semplice. Non è una questione di ingaggio, ma l’ex Chelsea è un allenatore che va a lavorare dove la società lo mette in condizione di vincere lo scudetto, prima o poi. L’eventuale scelta di Manna rientra nella metodologia di lavoro dalla quale non si discosterà molto De Laurentiis, non mi aspetto grandi cambiamenti in tal senso".