Lucchesi: "Gattuso può arrivare a fare il ct della Nazionale, glielo dissi già a Pisa"

Fabrizio Lucchesi, ex dg del Pisa, parla di Gattuso a Minuto di Recupero: “Quando arrivò a Pisa, nonostante fosse stato un grande calciatore, molti erano perplessi per i suoi trascorsi da allenatore, ma era appena all’inizio e io ero convinto avesse qualità importanti. Gli dissi che avrebbe allenato la Nazionale, ci sono ancora i video a testimoniarlo, e comunque lo penso ancora. All’età di 42 anni, Rino ha tutta una vita professionale davanti per diventare un top allenatore”.