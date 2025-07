Lupo: "De Bruyne gran colpo, ma non è il Napoli la squadra che si è mossa meglio"

vedi letture

"Il mercato? Fin qui ci sono state operazioni interessanti. I cosiddetti veterani garantiscono affidabilità e un rendimento ancora di valore. Penso a De Bruyne che è stato un colpo importante per il Napoli, ma anche Immobile per il Bologna e Dzeko per la Fiorentina". Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Palermo, Torino, Sampdoria e SPAL.

Chi s'è mosso meglio fin adesso?

"E' ancora presto per tirare le somme. Ma il mercato del Bologna, fin ora, m'è sembrato equilibrato, con innesti mirati. Dico Bologna".

L'Inter punta su Chivu. Il Parma invece ha scelto Carlos Cuesta.

"L'Inter ha scelto un profilo che conosce il mondo nerazzurro. Quella del Parma è sulla carta una mossa azzardata, ma il campo come sempre è il giudice sovrano delle scelte estive".