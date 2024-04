Lupo: "Meluso arrivato troppo tardi, è il meno responsabile della stagione del Napoli"

Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di SPAL e Venezia, è intervenuto ai microfoni di TV Play.

Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di SPAL e Venezia, è intervenuto ai microfoni di TV Play: "Manna al Napoli? Tutti conoscono il mio rapporto con Meluso, credo che lui sia il meno responsabile del campionato dei partenopei. Secondo me lui è arrivato troppo tardi, quando si vuole progettare una stagione non si può chiamare un direttore a fine luglio. Bisogno capire che nel calcio i progetti devono essere chiari, occorre avere una strategia chiara per comprendere il da farsi”.