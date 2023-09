Macedonia, Dimitrievski svela: "Elmas ci ha dato indicazioni su modulo ed idee di Spalletti"

Stole Dimitrievski, portiere del Rayo Vallecano e della Macedonia del Nord, non ha dubbi e a La Gazzetta dello Sport chiarisce il suo pensiero

Stole Dimitrievski, portiere del Rayo Vallecano e della Macedonia del Nord, non ha dubbi e a La Gazzetta dello Sport chiarisce il suo pensiero: "A Palermo una storia incredibile con un finale perfetto, ma possiamo vincere di nuovo domani. L'Italia ha nuovi giocatori e un nuovo ct. Spalletti è diverso da Mancini per modulo e idee ed Elmas ci ha dato indicazioni molto utili".

Dimitrievski poi entra nel dettaglio del match: "Abbiamo il nostro stile, che definiamo all''italiana': chiudersi, fare falli per spezzare il ritmo di chi attacca e contrastarlo anche psicologicamente, farlo disperare e poi colpirlo in contropiede o a gioco fermo. Con l'Ucraina abbiamo voluto fare 90' a tutta e alla fine l'abbiamo pagata. Bisogna saper aspettare con il blocco basso. Ci siamo sbagliati una volta, speriamo di non ripetere l'errore".