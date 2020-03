Maggio: "Il Napoli avrebbe meritato lo Scudetto negli scorsi anni, sarebbe stato un sogno..."

Christian Maggio, ex difensore del Napoli ed attualmente in forza al Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: "Io sono a Napoli con la famiglia, il modo migliore per fare la quarantena. I preparatori ci hanno dato una scheda da seguire, tutto è buono. Addirittura c'è chi usa l'acqua, si cerca di fare qualcosa pur di non stare fermi, la situazione è particolare. Si cerca di fare tutto il possibile per tenersi allenati. A Benevento l'idea è quella di stare fermi e a casa, anche per loro la situazione del genere è particolare, tenere a casa 27 giocatori non è facile. Hanno cercato di trovarsi in gruppi ristretti ma questo non è stato possibile, c'è stata l'intelligenza della società nell'aderire nella cosa di stare a casa. Evitiamo qualsiasi contagio, anche se si pensa di stare bene, siamo a casa tranquilli e sereni con la famiglia. Il nostro presidente, come tanti, ha investito dei soldi e si spera che il campionato venga finito, non sta a me dire in che modo. Sicuramente il campionato va finito, anche per creare una sorta di preparazione per l'anno prossimo. Ne ho sentite tante in questi giorni, tra playoff e playout, ma personalmente mi sembra una cosa un po' assurda. Nonostante gli alti e bassi del Napoli, è riuscito a tenere una continuità costante.

Il Napoli avrebbe meritato lo Scudetto? Penso proprio di si, arrivavamo da diversi anni dove i risultati erano alti, partendo da Champions e Coppa Italia, mancava qualcosa. Lo Scudetto sarebbe stato il coronamento di dieci anni fantastici".