Magoni: “Assenze di Osimhen e Di Lorenzo peseranno. Atalanta-Napoli sarà gara ricca di gol”

TuttoNapoli.net Oscar Magoni, ex Napoli e Atalanta, è intervenuto in diretta a Club Napoli All News su Teleclubitalia per parlare della prossima sfida di campionato dei partenopei: “Purtroppo il Napoli non arriva con la miglior formazione ad una partita importantissima come quella di Bergamo, soprattutto per l’assenza di Osimhen. Anche l’assenza di Di Lorenzo peserà tanto, tante azioni gol degli azzurri di quest’anno sono nate proprio sulla fascia destra. Ma nonostante ciò sarà comunque una grande gara ricca di gol. L’Atalanta giocherà uomo contro uomo, gli azzurri dovranno fare della manovra e del fraseggio il loro punto di forza.”