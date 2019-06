Maifredi: "Sarri? Alla Juve sarà costretto a vincere"

Gigi Maifredi, ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Sarri si trova in una situazione diversa dalla mia. Io arrivai in una squadra che era abituata a giocare ad uomo, Sarri troverà invece una squadra che ha una difesa di grandissimo livello. Non credo che Sarri dovrà insegnare a questi calciatori a difendere. Sarri ora deve continuare a vincere, non dovesse farlo è chiaro che ci sarà disappunto tra i tifosi della Juventus”.