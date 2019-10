Malfitano: "Ibra al Napoli non è una novità. Salisburgo? Spero il Napoli sia protagonista"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “E' difficile poter dire in anticipo ciò che può accadere quando c'è di mezzo De Laurentiis. Avrà tutte le ragioni di questo mondo, ma bisogna avere dei limiti.



Ibrahimovic? Quella su Ibrahimovic non mi sembra una novità. De Laurentiis aveva già detto che era stato a cena con lui. Che il giocatore volesse venire al Napoli si sapeva, ma già in passato chiedeva una cifra spropositata.



Salisburgo? Mi auguro che stasera il Napoli sia protagonista, perché in fin dei conti contano i risultati, non le chiacchiere".