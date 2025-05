Malfitano: "Spalletti? Ridicolo! Inopportune e fuori tempo le sue parole contro ADL"

“Per me ad oggi la percentuale di vittoria del tricolore da parte del Napoli è del 98%. Questo campionato mi è parso un po' scialbo, come se le squadre avessero fatto a gara per non vincere lo scudetto. C'è da riconoscere - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - anche un po' di demeriti delle altre. Il Napoli ha giocato una sola partita a settimana e avrebbe potuto capitalizzare meglio certi risultati che si è fatta sfuggire di mano. L'Inter all'inizio sembrava un rullo compressore, poi ha perso un po' di punti.

Futuro di Conte? Se decidesse di andare via, commetterebbe un gravissimo errore perché a Napoli il suo progetto potrebbe proseguire, grazie a De Laurentiis che sono certo gli metterà a disposizione una squadra all'altezza. Dietro l'eventuale scudetto del Napoli c'è un grande lavoro che parte dal presidente e arriva fino all'ultimo impiegato del calcio Napoli. Mai detto che Conte non sia un fuoriclasse, ma ribadisco che se si vince il tricolore i meriti vanno divisi tra tutti, avendo partire da De Laurentiis con il mercato estivo da 150 milioni di euro, che il mister ha saputo valorizzare in pieno.

Lo scudetto che mi ha emozionato di più è stato il primo, il secondo un po' meno, il terzo più di questo che potrebbe arrivare. Ho anni di abbonamento in Curva B, rivendico con passione il mio passato in Curva con i miei cugini, l'azzurro ce l'ho nel sangue.

Sono un po' restio a credere del tutto alla versione di Spalletti sul suo addio al Napoli, il mister non è entrato nello specifico sulle richieste fatte al patron, dovrebbe spiegare quali siano stati questi contrasti con il presidente. Parlarne ora che il Napoli sta lottando per lo scudetto non so quanto sia utile, mi piacerebbe che De Laurentiis rispondesse su questo. Inoltre queste cose andavano dette il giorno dopo, non capisco perché questi personaggi devono avere la presunzione due anni dopo di screditare ciò che era stato fatto insieme prima. Ed è anche inopportuno farlo oggi che il Napoli sta lottando per rivincere il titolo. De Laurentiis probabilmente non gradì l'uscita dalla Champions contro il Milan e forse da lì sono iniziative i problemi tra i due. Scrive di essere andato via per colpa di De Laurentiis? Lo dice lui, ma non c'è la controprova. Se non ci fosse stato De Laurentiis, lui non sarebbe mai venuto a Napoli. All'epoca disse di essersi separato per il troppo amore? E’ stato ridicolo”.