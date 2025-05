Ferrara su Conte: "Ha restituito entusiasmo e voglia di crederci, merita una grande festa”

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli e della Juventus, ha recentemente espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal suo ex compagno di squadra Antonio Conte alla guida del Napoli.

In un’intervista a Il Mattino, l'ex azzurro ora opinionista Dazn ha sottolineato come Conte abbia riportato entusiasmo e aspettative nel Napoli: “È arrivato un uomo vincente, forte non soltanto sul campo”.

La trasformazione del gioco e dell’anima del Napoli: "Antonio è stato bravo, ha restituito entusiasmo e voglia di crederci. Il lavoro è lungo, lui ha esperienza e saprà farlo nel modo migliore”. Ha inoltre sottolineato l’importanza del tempo per un allenatore per entrare nella testa dei giocatori e viceversa, non limitandosi solo all’interpretazione del sistema di gioco.

L’importanza della mentalità vincente portata da Conte. Ferrara ha affermato che, con Conte, il Napoli può mirare a consolidarsi al vertice della classifica, grazie alla sua mentalità ed organizzazione. Ha inoltre ricordato le numerose volte in cui ha “litigato” con Conte da avversari, sottolineando il carattere competitivo e determinato dell’attuale allenatore del Napoli.