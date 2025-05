Clamoroso Sky: il Napoli si muove per De Bruyne svincolato, coinvolto Lukaku per battere le rivali

Tentativo concreto del Napoli per prendere il centrocampista belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, per la prossima stagione. E' la bomba lanciata sul proprio sito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, in collaborazione con il giornalista della redazione di Sky Sport Gianluigi Bagnulo.

Il club di De Laurentiis ci prova seriamente per De Bruyne, in scadenza di contratto con il Manchester City. Il belga vuole restare in Europa e ha anche una proposta da parte del Liverpool, ma il Napoli punta anche sul grande rapporto col compagno di nazionale Romelu Lukaku. Questo tentativo concreto per Kevin De Bruyne è un chiaro segnale di quanto il Napoli di De Laurentiis e Manna punti in alto in vista delle prossime stagioni in ottica Champions League.