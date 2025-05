Meret e la lunga trattativa per il rinnovo frenata da un bonus: le ultime

Alex Meret ed una trattativa per il rinnovo ancora da definire. Arrivano le ultime sulle discussioni tra il Napoli e l'agente dell'estremo difensore azzurro, con l'edizione odierna de Il Mattino che spiega come la problematica che frena la chiusura dell'accordo è relativa alla richiesta di un bonus da parte del portiere.

"Il ds Manna sta facendo salti mortali per convincere Meret ad accettare l’offerta azzurra che il direttore sportivo ha più volte modificato proprio per andare incontro alle esigenze del numero uno azzurro. Poi l’ultimo scoglio: un bonus alla firma. Non una grande cifra ma una cosa per cui lo stesso De Laurentiis ha dato l’altolà. Almeno fino ad adesso. Sul bonus o premio, va trovato un’intesa. Magari a metà strada".