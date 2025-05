Mutti: "La società ha fatto un grande lavoro, ma Conte ha tracciato la strada"

vedi letture

A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore, fra le tante, di Napoli, Atalanta e Verona ed ex calciatore dell’Inter.

Ha parlato di un campionato che si è delineato in maniera diversa rispetto a quanto ci si aspettasse. Quanto ha pesato, secondo lei, la Champions League – sia in termini di fatica fisica che di impegno mentale – sul cammino in campionato dell’Inter? “Ma guarda, relativamente. L’Inter, come abbiamo detto altre volte, ha un organico che doveva gestire meglio certe situazioni. Non dico vincere tutte le competizioni, ma sicuramente si poteva concretizzare di più andando più in fondo. Poi le cose sono andate così, e va bene… Il campionato è stato condizionato anche dalla pressione del Napoli, che ha fatto qualcosa di straordinario: non ha mai mollato, è sempre stato sul pezzo.”

Possiamo dire, dunque, che il Napoli sia andato oltre le proprie possibilità, mentre l’Inter abbia reso al di sotto delle aspettative? “Sì, la media punti è stata molto bassa, quindi è un discorso che coinvolge un po’ tutti. È stato un campionato strano, sotto i livelli a cui eravamo abituati. Guarda la corsa Champions: c’è una lotta serrata con cinque squadre in pochi punti, tolta l’Atalanta che ha un piccolo vantaggio. C’è stato grande equilibrio. Non so se è frutto di qualità o di demeriti tecnici, ma il Napoli ha fatto un cambio di rotta incredibile, come mentalità e come squadra. Conte ha fatto un lavoro eccezionale, sicuramente oltre le aspettative. Qualificarsi in Champions era l’obiettivo iniziale della società, è stato raggiunto grazie alla tenacia, alla capacità di mantenere alta la tensione e alla motivazione costante del gruppo da parte di Conte. Un gruppo che ha qualità, certo, ma non ha la rosa dell’Inter.”

Quindi possiamo dire che l’uomo in più di questo Napoli sia stato Antonio Conte? “Tantissimo. Assolutamente sì. Ci sono aspetti che vanno considerati: la società ha fatto un grande lavoro, ma Conte è stato quello che ha tracciato la strada. La società è stata brava a seguirlo. Prendiamo ad esempio il discorso Lukaku: all’inizio è stato fondamentale il volere dell’allenatore, la sua determinazione nel chiedere solo lui al club. Alcune situazioni vanno condivise, ma a volte anche imposte, e la società ha capito che era il caso di fare certi passi. Si è vista la volontà, da entrambe le parti, di lavorare nella stessa direzione. È il risultato di un lavoro di coesione iniziato magari con qualche difficoltà, ma che col tempo si è concretizzato nel migliore dei modi. Dunque, grande Conte supportato da una grande società.”

Romelu Lukaku avrebbe dovuto fare qualche gol in più, in linea con le aspettative del club e dell’allenatore? “Se i gol arrivano, sono sempre benvenuti, per carità, non si rifiutano mai. Però è importante anche creare i presupposti. Lukaku è bravo in questo: fa funzionare certi meccanismi che aiutano anche i compagni. È chiaro che ci si aspettasse qualche gol in più, ma in un contesto di gioco dove devi sacrificarti per creare spazi o portare via l’uomo, sai che il tuo lavoro verrà sfruttato da altri. Ti dedichi a quello, e allo stesso tempo vieni premiato dal gruppo. Non ti chiedono cose straordinarie, ti chiedono di fare quello. E finché i risultati arrivano, sono comunque risultati importanti. A livello individuale, certo, fa sempre piacere avere un attaccante che segni tanto… ma è anche bello guardare la classifica e vedere dove sei.”