David Neres e Buongiorno lavorano per il rientro: fissate due date

Gli aggiornamenti sulle condizioni del brasiliano e del difensore, arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Novità sugli infortuni di David Neres e Alessandro Buongiorno, che nutrono la speranza di tornare in campo prima della fine del campionato. Gli aggiornamenti sulle condizioni del brasiliano e del difensore, arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nel frattempo, dopo due giorni di riposo concessi da Conte, che i calciatori hanno sfruttato per vivere dei momenti di relax, la squadra ha ripreso ieri gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno.

Se per Lobotka c’è ancora qualche possibilità di vederlo in campo domenica, non è così per Neres, fuori da tre partite, ma con l’obiettivo di rientrare tra i convocati per l’ultima trasferta stagionale, quella di Parma. Per Buongiorno, invece, c’è qualche chance per quella dopo, l’ultima al Maradona contro il Cagliari".