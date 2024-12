Mandas: "Sogno un trofeo con la Lazio, perché non la Coppa Italia?”

Christos Mandas, portiere della Lazio, è stato protagonista in positivo nella vittoria dei biancocelesti per 3-1 sul Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. L'estremo difensore greco è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match, commentando così la gara: "Sono molto felice per questa partita, anche per aver giocato, ma l'importante è vincere, anche per il nostro stato d'animo. Voglio vincere anche io un trofeo con la Lazio, è un sogno, perché non la Coppa Italia?".

Che impressione le ha fatto Gigot e come si trova a giocare con lui?

"È un difensore forte e intelligente in campo. A Parma abbiamo giocato bene, siamo stati sfortunati, per noi reagire è stato importante".