Mandorlini: "Dopo la vittoria al Maradona è il Milan l'antagonista dell'Inter"

L'ex allenatore del Verona Andrea Mandorlini è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it.

“Da questo punto di vista il campionato è veramente bello perché è equilibrato e ci sono tre squadre, Milan, Inter, Napoli, che possono ambire allo scudetto. Il Milan sta facendo molto bene e anche nell’ultimo derby e con personalità ha ottenuto una grande vittoria a Napoli per cui credo che l’antagonista dell’Inter allo scudetto sia il Milan. Ma mancano tante gare e può succedere accora di tutto, un mese e mezzo fa l’Inter ha avuto la possibilità di mettere un margine sulle altre però poi le cose sono andate diversamente e le partite delle coppe internazionali hanno portato via energie, ma adesso che l’Inter ha solo da pensare al campionato e alla Coppa Italia può concentrasi sulla lotta allo scudetto. E’ una squadra forte in tutti i ruoli e può contendere il primo posto al Milan che è la squadra più accreditata, ma se i nerazzurri tornano ad essere quelli di un po’ di tempo fa non sarà facile per i rossoneri”.