Mangia sicuro: "Il gioco di Spalletti può esaltare tre azzurri"

Nel corso di ‘Radio Goal’, Devis Mangia, ct di Malta, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Ho sempre visto positivamente Insigne, adesso sta esprimendo con la Nazionale il suo talento e le sue qualità.

Spalletti? E’ uno degli allenatori più preparati, è sempre in movimento con le sue idee. A Napoli ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro.

Chi può essere determinante agli Europei? Un giocatore che per caratteristiche tecnico-tattiche può spostare un po’ gli equilibri è Barella. La differenza poi in questo tipo di competizioni la fa la compattezza della squadra nella fase si non possesso.

Quale calciatore del Napoli benificerà dell'arrivo di Spallettti? Si possono esaltare tanti giocatori col suo tipo di gioco, oltre a Lorenzo, dico Zielinski e Osimhen. I giocatori offensivi in generale possono esaltarsi.

Raspadori? Qualche altra volta è capitato che sul finale di stagione emerge un giocatore che poi viene convocato per una manifestazione come gli Europei. E’ un giocatore che se continua sulla strada tracciata da De Zerbi può essere sicuramente un calciatore di prospettiva".