Maradona compie 60 anni, Zola: "Quando giocò con la '9' per lasciare a me la '10'..."

Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli e compagno di squadra di Diego Armando Maradona, ha ricordato un aneddoto con Diego ai microfoni di Sky Sport: "Sostituire un giocatore come Maradona può essere schiacciante, ma ci sono due fattori che mi hanno aiutato. Una volta, quando giocavamo a Pisa, Diego fece una cosa incredibile per me dal punto di vista della fiducia e della serenità: giocò con la numero 9 e mi lasciò la '10'. Fu una cosa importantissima per la mia autostima. E poi mi sono sempre detto che quello che era stato Diego era qualcosa di unico, io dovevo solo dare il meglio di me stesso. Fondamentali furono parole e gesti di Diego che crearono fiducia intorno a me".