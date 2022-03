Marangon: “Caro Spalletti, è ora di osare. Se miri alla Luna, mal che vada arrivi alle stelle”

"Ora è arrivato il momento di osare. D’altro canto chiude Marangon – se miri alla Luna, mal che vada arrivi alle stelle”.

TuttoNapoli.net

L’ex difensore di Napoli e Verona, Luciano Marangon, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. “A Napoli sono stato da Dio, ci sarei rimasto dieci anni, andai via per giochi di mercato, il club doveva riscattarmi per pochi soldi dal Vicenza, si andò alle buste e non fui riscattato per pochi spiccioli. Durante la stagione ebbi alcuni contrasti con Ferlaino, il presidente si voleva intromettere nella mia vita privata, ci fu uno scontro dialettico. Forse per questo non rimasi. Peccato, quell’anno sfiorammo lo scudetto, eravamo molto legati tra noi.

Verona? Il Napoli non può perdere più partite, ha lasciato punti importanti, per lo scudetto dovrebbe fare almeno 8 vittorie. La squadra di Tudor è interessante, l’allenatore ha seguito il lavoro di Juric, ha imparato molto da Conte alla Juve, gioca bene ovunque.

Il Napoli deve ritrovarsi psicologicamente, Spalletti deve osare un po’ di più, per vincere devi farlo necessariamente, io giocherei con il 4-3-3, o comunque metterei Mertens accanto ad Osimhen, troppo solo lì davanti. Quest’anno Luciano ha avuto i suoi problemi, come tutti del resto, ma nel corso della sua carriera ha vinto portando l’Empoli in A e poi allo Zenit, in Russia. In Italia, nonostante abbia allenato la Roma e l’Inter, non ha mai vinto, con il potenziale di giocatori che si ritrova lui, Ancelotti, Guardiola, Conte vincerebbero il campionato a mani basse. Ora è arrivato il momento di osare. D’altro canto chiude Marangon – se miri alla Luna, mal che vada arrivi alle stelle”.