Marca, Gonzalez: "James lascerà il Real, se ADL vorrà investire denaro sarà del Napoli"

Ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”è intervenuto Carlos Gonzalez, giornalista di Marca, noto quotidiano sportivo spagnolo. Con lui si è parlato di James Rodriguez nel contesto Napoli e Atletico e della sua permanenza a Madrid, sponda Real: “Non conosco il destino di James Rodriguez, nemmeno il Real Madrid attualmente lo sa. Se devo fare un pronostico non credo resterà al Real Madrid, andrà all’Atletico o al Napoli. Lo penso perchè anche ieri Zidane ha parlato di James come un estraneo. Florentino ha dato ampi poteri a Zidane dopo il suo ritorno e non cambierà idea. Magari nei prossimi mesi, se le cose andassero male qualcosa potrà anche cambiare, ma almeno fino a Natale resterà tutto immutato in casa Real e Zidane resterà sulla panchina.

James scelse di non farsi riscattare dal Bayern perchè ha sempre voluto vivere a Madrid ed ecco perchè preferiva l’ipotesi Atletico al Napoli. Ma, dopo quella sconfitta pesantissima, sarebbe uno scandalo se Florentino andasse a rinforzare l’Atletico con James Rodriguez. Attualmente il rapporto col Napoli molto freddo perchè il Real non ha gradito le parole di De Laurentiis, ma nel calcio tutto dipende dal denaro e se De Laurentiis metterà i soldi, James vestirà l’azzurro”.