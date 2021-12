Marchegiani: "Atalanta fa vero calcio totale, ma a Napoli si è visto il rovescio della medaglia"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l’ex calciatore Luca Marchegiani: "Il calcio dell'Atalanta e’ vero calcio totale, si vedono gli attaccanti difendere ed i difensori attaccare come in occasione del gol di Demiral e non solo. Il rovescio della medaglia e’ che in una partita che conduceva si è ritrovata sotto e poi nel finale poteva prendere un paio di gol. Uno contro uno ad oltranza".