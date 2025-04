Marchegiani: "Scudetto? L'entusiasmo può giocare a favore del Napoli"

Ai taccuini de Il Mattino l'ex portiere, oggi opinionista, Luca Marchegiani, ha parlato della rincorsa scudetto del Napoli: "Cosa serve per la rimonta? Entusiasmo, è il fattore che in una città come Napoli può fare la differenza. L'Inter ha grande consapevolezza, ma delle distrazioni infrasettimanali, e sentirà meno la spinta che penso la città di Napoli darà alla squadra".

Su Conte e Inzaghi.

"In un testa a testa così gli allenatori possono influire tantissimo. Devono essere bravi a trasformare pressioni e opportunità in motivazioni giuste e non in elementi che possono appesantire la testa dei giocatori. Conte è abituato a vincere, tira fuori il meglio dai giocatori che ha disposizione. Inzaghi è riuscito a creare una squadra estremamente consapevole. Non ha difetti dal punto di vista della gestione del gruppo. Non vedo uno superiore all'altro".