Marchesi su Maradona: "Ha cercato sempre di aiutare chi era in difficoltà"

Rino Marchesi, primo allenatore a Napoli di Diego Armando Maradona, ha ricordato il fuoriclasse argentino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per chi come noi ha conosciuto Diego sa che lui starà sempre con noi, è un personaggio straordinario. Già dal primo giorno che lo incontrai in ritiro a Caste del Piano si instaurò un bel rapporto di stima e simpatia che si è protratto negli anni. Si fermava a palleggiare con i giovani a fino allenamento, li aiutava, è sempre stato umile con tutti e ha cercato sempre di aiutare chi era in difficoltà. Giocatori come Diego non possono essere chiusi da schemi, devono sentirsi liberi. La difficoltà dei compagni nei primi mesi era quella di non capire ciò che faceva in campo, poi col passare del tempo si sono adattati e hanno capito come comportarsi”.