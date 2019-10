Marcolin analizza: "Con l'arrivo di Llorente il Napoli ha cambiato modo di giocare..."

Dario Marcolin, ex centrocampista e commentatore tecnico, ha parlato del momento in casa Napoli ai microfoni di Canale 21: "Ci sono due punti che ho notato ieri: il Napoli è in sofferenza a centrocampo, la Juve ha Pjanic, l'Inter ha Brozovic, il Napoli ha Allan, Fabiàn Ruiz o Zielinski? Non si sa. C'è un dato di fatto, per me il Napoli ha cambiato modo di giocare, mette solo in pallone in mezzo all'area per i cross, ma dov'è finito il gioco? Si vede solo a sprazzi. Il modo di giocare è cambiato da quando è arrivato Llorente, si è tolta la qualità che aveva il Napoli. L'Inter gioca in un modo, cosi come la Juve e l'Atalanta, il Napoli cambia ancora modulo, è successo anche l'anno scorso".