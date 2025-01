Marcolin: “Gara da Champions! Era crocevia per entrambe, lo dimostra un’immagine di Conte”

Dario Marcolin, ex centrocampista e opinionista, ha commentato Atalanta-Napoli ai microfoni di Dazn: “Era un crocevia per entrambe le squadre, lo dimostra anche l’immagine di Antonio Conte che festeggia sotto la curva dei tifosi azzurri.

Il Napoli era partito molto concentrato e aggressivo, con la testa giusta. E’ stata una partita bellissima, come qualità, intensità e per le giocate dei singoli da Champions. Ma alla fine quello che conta è il risultato e Conte in questo è maestro, perché sa oscillare e modulare la propria squadra”.