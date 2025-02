Marcolin: “Il Napoli si è abbassato troppo con la Roma! Due disattenzioni sul gol di Angelino”

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il fatto che il Napoli non faccia le coppe ha fatto cambiare la tipologia di mercato. Conte si aspettava un sostituto di Kvaratskhelia, uno che stesse in panchina. Okafor è un nome adatto per fargli fare la riserva. Mi metto nella testa di Conte e sappiamo benissimo che tutti gli allenatori vogliono sempre più alternative.

Roma-Napoli? Quando Conte è passato al 352 lo ha fatto perchè non aveva alternative in attacco, se avesse avuto Kvaratskhelia forse non avrebbe cambiato modulo. Se guardiamo la partita di Simeone e Raspadori vediamo due giocatori che hanno combattuto, ma non hanno creato azioni. Entrare così non è facile, faccio fatica a dare un giudizio a tutti e due perchè i palloni che hanno toccato erano lanci lunghi.

McTominay stanco? Non c’era nessuno da mettere al suo posto, per Billing non sarebbe stato facile entrare in quel momento della partita. Il goal subito dal Napoli è frutto di due disattenzioni, una di McTominay e una di Mazzocchi. Ormai è andata ed il Napoli farà tesoro di ciò che è successo.

Il Napoli s’è un po’ troppo adattato all’avversario, cosa che fino ad oggi il Napoli non ha fatto. Non può esserci contentezza per il Napoli, Conte avrà fatto un discorso distensivo alla squadra, un po’ per dire che certi episodi possono capitare. Il Napoli quando va in vantaggio solitamente ha portato a casa il risultato, ma con la Roma s’è abbassato un po’ di più”.