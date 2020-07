Marcolin incorona Lorenzo: "Con Gattuso è diventato leader, è il miglior Insigne di sempre!"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e attualmente commentatore tecnico Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il gol di Insigne va a coronare le ultime 4-5 prestazioni. E' diventato il vero leader del Napoli. Dopo il lockdown è sempre stato uno dei migliori. Era un po' che non ci faceva vedere questa qualità. Direi che oggi stiamo vedendo il miglior Insigne di sempre. Callejon? Ha dimostrato anche ieri di essere un giocatore che ha tante qualità. L'unico che aveva queste qualità organiche è Zanetti, uno che ti fa tutto. Varrebbe la pena fare un sacrificio per trattenerlo".