Marcolin: "Spalletti era riuscito dove neanche Ancelotti ha potuto, poi dopo l'Inter..."

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn: "Quest’anno ero convinto che fosse l’anno giusto proprio per Spalletti, perché quando il Napoli aveva avuto dei problemi nella partita dopo ha sempre dato delle risposte. Per me il Napoli era la favorita, non ci era riuscito neanche Ancelotti ma quest’anno la personalità alla squadra la dava l’allenatore. Nei momenti titubanti della squadra, grazie a Spalletti ne è venuto sempre fuori finché sono arrivate queste ultime tre partite, che non puoi pensare che il Napoli non vinca per la squadra e l’allenatore che ha. Spalletti è stato perfetto fino alla partita con l’Inter dopo è cominciata l’altalenanza di risultati, di prestazioni e di scelte. Il Napoli quest’anno ha avuto l’occasione con Inter, Milan, Fiorentina, Roma ed Empoli e non l’ha mai sfruttata”.