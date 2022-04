Mareggini pazzo di Osimhen: “Ha cattiveria agonistica unita a qualità tecnica e fiuto del gol”

"I due centravanti più forti ce l’avevano Napoli e Fiorentina, solo che ora Vlahovic la Fiorentina non ce l’ha più".

TuttoNapoli.net

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Cosa si prova a giocare al Maradona da avversario? La passione che riesce a dare il pubblico napoletano è incredibile, non c’è paragone con altre tifoserie, è una marcia in più per la squadra. Mai avuto problemi con i tifosi del Napoli, se facevo una bella parata sentivo anche qualche applauso. Il pubblico è sempre stato sportivo e a Napoli andavo a giocarci volentieri. Nel Napoli c’è un giocatore, Osimhen, che a me fa impazzire, ha cattiveria agonistica unita alla qualità tecnica e al fiuto del gol che è devastante e si vede in pochi giocatori. I due centravanti più forti ce l’avevano Napoli e Fiorentina, solo che ora Vlahovic la Fiorentina non ce l’ha più.

E’ troppo paragonare questi giovani attaccanti a Batistuta? Onestamente quello che ha fatto Gabriel è immenso, è l’unica parola che trovo per lui. Non lasciava niente al caso anche in allenamento, era davvero incredibile. Prima in ogni ruolo c’erano giocatori di qualità superiore rispetto a quelli di oggi”.