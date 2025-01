Marino: "Atalanta presa a pallate dall'Udinese, il Napoli è un'altra cosa!"

Pierpaolo Marino, presente in studio durante la puntata de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha parlato della partita vinta dagli azzurri contro il Verona:

"La partita ha detto che il Napoli vince in scioltezza e lo fa con predominanza imbarazzante per l'avversario. La gara con il Verona non è stata mai in discussione e il work in progress sta terminando, perché siamo alla sublimazione del gioco. Il Napoli è qualche settimana che sta convincendo, contro il Verona abbiamo visto il migliore della stagione sia tatticamente che come proposta di gioco in campo. Il Napoli si è fatto forte degli infortuni: quello di Kvara non è venuto per nuocere, perché ha permesso alla situazione di esplodere fragorosamente e poi il Napoli ha giocato meglio. Da un punto di vista della sublimazione del gioco, direi che siamo vicini ai livelli massimi.

Atalanta? Sabato ho visto dal vivo la gara con l'Udinese e i friulano hanno preso a pallate i ragazzi di Gasperini, che per tutto il primo tempo non sono entrati nell'area avversaria. Il Napoli che ho osservato il giorno dopo era tutta un'altra storia".